Sin ropa interior: la foto de la protagonista de “Vis a Vis” que impactó a todos

La actriz española de 35 años, Maggie Civantos, volvió a dejar atónitos los usuarios de las redes sociales tras publicar una fotografía. La protagonista de “Vis a Vis” no duda en desplegar toda su belleza cada vez que tiene oportunidad.

Maggie quien ha adquirido gran popularidad en las comunidades virtuales posee más de 2.4 millones de seguidores en la red social Instagram.

En las últimas horas, Maggie Civantos compartió una fotografía en su cuenta de Instagram oficial que se llevó todas las miradas de sus millones de followers. En la misma se puede ver a la artista europea luciendo una chaqueta abierta de color blanco y celeste y su cabellera de color purpura.

“Que pasa cuando la gente abre sus corazones? Mejoran” “What happens when people open their hearts? They get better “ Murakami. Pues este verano me he abierto algo más que la chaqueta... 💜” fue el texto que eligió Civantos para acompañar su reciente pic.

Esta publicación que tiene como protagonista a la colega de Najwa Nimri superó con facilidad la barrera de los 65 mil likes y casi 800 comentarios en la red de la camarita.