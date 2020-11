Patricio Giménez, furioso contra el supuesto flamante novio de Susana: "Sé lo que sos"

El pasado sábado se difundió un video donde su pudo ver a Susana Giménez en compañía de hombre. Se trata de Aníbal Raúl Arrarte Artigalas, empresario marplatense que en marzo había sido detenido por llamar a romper la cuarentena.

Rápidamente comenzó a sonar fuerte los rumores de romance. Sin embargo, ninguna de las dos partes lo confirmó. Aunque, fue el hermano de Susana, Patricio Giménez, quien salió a aclarar los tantos: "Aníbal Raúl Ariarte, o no sé cómo te llamás, sé lo que sos, sé lo que no tenés, no te hagas el empresario del jet privado porque a mi hermana estoy para cuidarla y no hay más vividores ahí cerca".

"Ella no te conoce, no sabe tu nombre ni apellido. Aceptó como aceptaría de cualquier persona que le dice ‘sacate una foto’. No hay más que eso, ¿estamos? El resto y toda la información de los noticieros es porque la proporcionaste vos porque tenés ganas de fama", cerró enojado en su historia de Instagram el cantante.

Recordemos que en el video se la ve a Susana vestida de rojo y muy divertida, aceptando la invitación del hombre para bailar. "Se llama Aníbal, tengo el apellido también pero no voy a decirlo porque no es necesario. Empieza con A también. Creo que es del tipo, del patrón que le gustan a Susana Giménez", había dicho Daniel Ambrosino en A24.

Aníbal Raúl Arrarte Artigalas tiene 43 años, es marplatense y se dedica al negocio de las criptomonedas. Había tenido su minuto de fama en abril, apenas comenzada la cuarentena, cuando se difundió un video suyo en La Feliz llamando a la gente a salir a la calle argumentando que la crisis sanitaria ya había terminado. Un día después, fue detenido.