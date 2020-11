Revelan una foto de Germán Martitegui con pelo: mirá cómo lucía

Germán Martitegui es una figura clave en el éxito de MasterChef Celebrity, donde se desempeña como impiadoso jurado. Si bien, siempre hemos visto al chef con su característica cabeza calva, ahora sus fans compartieron masivamente una foto que encontraron de él cuando todavía tenía pelo.

"Para los que lo pedían... acá va una foto con pelo", escribió en 2016 Martitegui en su perfil de Facebook junto a una imagen en la que se lo ve con una remera negra y lentes de sol.

"No quería ser calvo, así que pensé en tatuarme la cabeza, pero después me arrepentí", confesó en una entrevista en televisión el cocinero. De hecho, se hizo grabar varios delfines celestes que al poco tiempo se hizo borrar con tratamientos de láser porque no le había gustado el resultado.