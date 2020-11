"Plastic hearts": lanzamiento del último álbum de Miley Cyrus y sus mejores temas

Es hija del cantante de country Billy Ray Cyrus de quien heredó su fascinación por los escenarios y la música. Fue una chica Disney junto a Britney Spears y Christina Aguilera desde sus tiernos 11 años y hoy deslumbra con sus canciones pop como la estrella que siempre fue.

Si bien miles de los fans que la siguen hoy son los mismos que cosechó gracias al personaje infantil de Hannah Montana, poco conserva de su imagen inocente y angelical. Eso sí, la legión de seguidores que sumó a los fans de la primera hora hacen que hoy esta joven estrella y sus discos batan todos los récords.

Cyrus renovada

En un año particular para el mundo por la pandemia del Coronavirus y en lo personal, por la operación a la que tuvo que ser sometida (se intervino las cuerdas vocales por el desgaste sufrido al cantar y al hablar) se da el gusto de cerrar el año bien arriba. La gran noticia es Plastic hearts, un álbum sumamente esperado por su público.

Además, adelantó desde su cuenta de instagram que el disco incluye un dueto junto a su ídola Stevie Nicks. El tema compartido será Edge of Midnight que es, en realidad, una nueva mezcla del exitoso Midnight Sky, el primer sencillo del nuevo trabajo.

La artista explicó que se trata de un homenaje que quiere hacerle a las voces femeninas iconos de la música que la han inspirado como Joan Jett o la propia Nicks.

Anterior a este disco había sacado Slide Away, en 2019, cuya sentida letra surgió tras su separación del actor Liam Hemsworth.

Ese mismo año había lanzado She is coming que no rindió comercialmente como se calculaba, aunque el single Mother´s Daughter se llevó los halagos de los críticos y el público.

El trabajo era parte de una trilogía que la artista tenía planificada grabar, pero la cirugía interrumpió. En los meses que le siguieron a la primavera de 2019 estaba programado seguir con Shis is Here y She is Everything, pero quedó en suspenso.

Cyrus viral

Su trayectoria la llevó a conocer la popularidad con creces, el amor del público y la atención de la prensa, pero sin duda su pico de fama fue gracias al baile twerking que se hizo viral y que ella asegura que lo inventó nada menos que Elvis Presley.

Los movimientos la colocaron en el podio de la persona más buscada en Google durante el 2013 y aún es una búsqueda frecuente para los usuarios de la red.

Igualmente, fama y reconocimiento le sobran. Y la polémica y audaz pop star está dispuesta a regresar, después del complicado momento, con mucha más música, gloria y sorpresas, como tiene acostumbrados a sus seguidores.