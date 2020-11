"Los Protectores": así será la nueva ficción que protagonizarán Adrián Suar y Laurita Fernández

View this post on Instagram

Int. Living Casa de Mago. Day 1 De vuelta al ruedo. Han pasado 11 meses desde la u00faltima vez! No puede haber mejor escenario para volver a enfrentar estos nervios deliciosos! Feliz, emocionado, nervioso y agradecido! Rodar en Buenos Aires siempre serau0301 una profunda poesiu0301a! OhhhhhYeahhhhhhhh! Empezou0301 la party! ud83cudde6ud83cuddf7 ud83cudfa5 u2764ufe0fud83cudde6ud83cuddf7ud83cudfa5u2764ufe0fud83cudfa5ud83cudde6ud83cuddf7