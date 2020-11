Ángela Leiva reveló la dura secuela que le dejó el coronavirus

Al regresar al Cantando 2020, Ángela Leiva contó la dura secuela que le dejó el coronavirus: “Me siento muy bien con las palabras de aliento que me dan, más allá del Covid me afecto mucho psicológicamente. Lo quiero contar, más allá de la salud, de lo que genera, estuve muy mal psicológicamente. De sentirse como un trapo de piso”, expresó la cantante.

Y agregó: “Te afecta mal, depende la persona. Son caricias lo que dicen. En un momento pensé que era ataques de pánico, pero no. Gracias a Dios salí rápido”.

También la joven aclaró que en términos sanitarios ya tiene el alta y puede circular libremente: "Anoche fui a comer a Palermo, pasé por Plaza Serrano y estaban divirtiéndose en plena calle. Filmé emocionada con esa sensación de que seguimos siendo vida a pesar de todo... Y seguí mi camino. Ya tengo el alta de la neumonía y del coronavirus para los preguntones, no vivo en una cárcel".