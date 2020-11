Desde el presidente a famosos, así despidieron en las redes a Mario Pereyra

View this post on Instagram

Querido Mario, hoy me despertu00e9 con la peor noticia. Pareciera que ayer fue la u00faltima vez que hablamos. Siento muy profundamente tu partida. Pero me quedo con tu recuerdo y tu voz que quedaru00e1 en el corazu00f3n de todo Cu00f3rdoba. Fuiste un pilar fundamental para la mu00fasica popular de Cu00f3rdoba y sin dudas mi carrera no hubiera sido lo mismo sin tu apoyo incondicional. Mis condolencias para toda la familia y todas las fuerzas para vos Estela que todavu00eda hay que pelearla. QEPD Mario Pereyra