Inesperado: mirá quién fue el puente entre Romina Malaspina y Oscu

Romina Malaspina le prometió una cita al youtuber Oscu si llegaba al millón de likes con un posteo en Twitter. El joven lo consiquió y ella ahora cumplirá su promesa. “No podemos romper los protocolos, pero estuve pensando en hacer una cita... no sé, virtual, por streaming. Novios no, no te dije que un millón para eso, querés retrucame, no sé, ¿20 millones?”, lanzó la conductora.

El amor se encuentra donde uno menos lo imagina. Te quiero mucho! @romimalaspina7 uD83DuDC9EuD83DuDE0D https://t.co/MdbC6SwrVQ — uD83DuDD25 Oscu uD83DuDD25 (@OscurlodVideos) October 5, 2020

Y agregó: “Primero vayamos con la cita y vemos qué onda y nada. Solamente porque voy a cumplir con mi palabra, no te voy a cagar. Cumpliste".

Lo que no muchos saben es que fue Coco Sily quien logró que se llegue a un acuerdo entre ambas partes y finalmente habrá cita el próximo domingo en un restaurante en el barrio de Núñez.

“Hay expectativa. Pero yo soy rara, no sé por qué quieren salir conmigo. Tal vez cuando me conozca dice ‘esta piba de novia ni en pedo", comentó Malaspina sobre la cita.