Con un diminuto bikini: el video de Natti Natasha que causó impacto

Ya salio ud83dude08con el colorao ud83eudd81 le devolviu0301 el favor al toxicoud83dudd25 @jquiles y @mikywoodz en el remix de #QueMalTeFue u00bfYa lo vieron? Dale pa YouTube.com/NattiNatasha ud83cudfa5 disponible en todas las plataformas digitales. Dale play queu0301 hay sorpresas en el video con algunos de los concursantes del challenge u00bfRompimos si o si? ud83dudd25! @dimeloflowofficial @pinarecords1 @mikywoodz @jquiles #QueMalTeFueRemix #QMTFREMIX #Quemaltefuechallenge #Qmtfr