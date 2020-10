La fuerte acusación de Santiago Maratea contra Marcelo Tinelli

Santiago Maratea disparó contra la producción de Marcelo Tinelli por banalizar determinados temas como el Parkinson, luego de que Lola Latorre se burlaran de los temblores Nacha Guevara en el marco de Cantando 2020.

El influencer comentó durante una charla con La Once Diez/Radio: "Es un garrón que siempre en todas las producciones de Tinelli se llevan temas totalmente serios para hablar de formas banales para tener rating. Me parece una pena, Lucas y Lola seguramente puedan hablar de ese tema de una manera más seria, igual el tono fue extremadamente serio, como si estuvieran en un juzgado", opinó.

Luego, aclaró: "Tampoco vamos a culpar al 100% a Lucas y a Lola por cómo se dieron las cosas en un programa donde la producción no cuida a nadie, nadie cuida el tema, ni al enfermo. No hay cuidados para nada. Podemos hacer el juego de las previas de un barquito lleno de temas que la producción de Tinelli ha tirado a la basura y le ha perdido total respeto como la prostitución, el VIH, las drogas, la violencia de género y tantas más", sostuvo.

"Entonces me parece que no es una cosa de que llegaron los pibes con una idea de discriminar y aparentemente la juventud los sigue y nadie los frena. Me parece que se les salió un tema a la luz o por chiste, humor o descuido, pero justo no están en un lugar donde vayan a cuidar de ellos, ni del tema, ni de Nacha si estuviera enferma", indicó.