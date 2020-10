Hoy comienza MasterChef Celebrity: enterate de todo lo que vas a ver

View this post on Instagram

u00a1No falta nada! ud83dudd25 @santidelmoro ya estu00e1 listo para conducir el certamen mu00e1s esperado: #MasterChefCelebrity ud83cudf7d No te pierdas mau00f1ana el gran estreno ud83dudc49 a las 22:30hs por @telefe #MasterChefArgentina