Jésica Cirio reveló su secreto para despertarse y, ¡contó todo!

Jésica Cirio es una de las mujeres más hermosas del país y si hay algo por lo que se la caracteriza es por ser una persona muy fit. La modelo en su cuenta de Instagram, donde la siguen dos millones y medio de personas, se dedica a compartir sus rutinas de entrenamiento e increíbles bailes de zumba para alentar una vida sana.

En La Peña del Morfi, junto a su compañero de conducción Gerardo Rozín se encontraban hablando sobre las dietas y sobre sus gustos a la hora de comer. Fue en ese momento cuando él le pidió que le contara a la audiencia cómo hacía para comenzar bien sus mañanas.

“Yo me levanto y… ¿cuento todo?”, indicó entre risas dejando la respuesta a la imaginación de los televidentes. "Me tomo mi batido de matcha con apio. Tomo un vaso grande de apio con una cucharada de matcha en polvo, que es un té ve concentrado japonés y un poquito de edulcorante”, afirmó.

“¿Vos creés que cuando dijiste ‘¿cuento todo lo que hago a la mañana?’ la gente se imaginó un batido de matcha y apio?", indagó el periodista. Por lo que ella agregó: “Ese no es mi desayuno, es la parte líquida. Después me hago un café con leche de almendras y un poquito de edulcorante y me como un panqueque con claras de huevo, chocolate y un poco de todo”.