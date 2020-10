Picante: fuerte cruce de Aníbal Fernández y Romina Manguel al aire

Anoche, en una nueva emisión de PH. Podemos hablar, Andy Kusnetzoff contó con invitados de lujo. Entre ellos estaban Aníbal Fernández y Romina Manguel, quienes fueron protagonistas de una discusión al aire por Cristina Kirchner.

En la conocida sección del ciclo llamada "Frente a frente" dos invitados tienen la posibilidad de preguntarse lo que desean cara a cara. Fue allí donde Manguel le consultó al ex funcionario algo que disparó el cruce entre ambos. "¿Por qué si Cristina Kirchner y Mauricio Macri, están siendo investigados ante la Justicia, estás tan convencido que Mauricio es un chorro y Cristina no?", indagó la periodista.

"Por eso. Porque Mauricio Macri es un chorro y Cristina no", le respondió él. "No me estás contestando. Los dos están en la Justicia y las causas de Cristina están más avanzadas... ¿entonces es una cuestión de fe?", insistió ella.

"No es una cuestión de fe, yo sé lo que sucedió y las causas que le inventaron a Cristina. También sé lo que se robaron en la gestión. La ex presidenta es incapaz de tocar un centavo de nadie, todas las causas que tienen son inventos. Es cuestión de ponernos de acuerdo y dentro de unos años cuando haya terminado todo, me lo reconozcas", señaló el ex funcionario.

Fernández enumeró los casos de Autopistas del Sol, Parques Eólicos, la venta de las tierras del Estado a su familia y agregó: "De Cristina no hay nada, solo inventos".

"Si eventualmente la Justicia absuelve a Mauricio Macri ¿Le pedís perdón?", le consultó insistente Manguel. "Le pido perdón, con mucho gusto. Pero vas a ver que no me va a tocar dar esa responsabilidad", respondió sin dudarlo él.