Georgina Barbarossa reveló que fue acosada por un famoso capocómico

Invitada al programa de Andy Kusnetzoff, Georgina Barbarossa reveló al aire que en su juventud fue acosada por un famoso capocómico, del cual no quiso develar la identidad, y que calló la situación porque no tenía dinero y necesitaba el trabajo.

"Fue en la tele, yo era chica. No voy a decir el nombre porque ya se murió. Pero la verdad es que la pasé muy mal", comenzó su relato. "Era uno de mis primeros trabajos y estábamos cantando Allá en el rancho grande, un tema mexicano. Estaba Pancho Guerrero, que era el director. Y vino este artista muy conocido y me metió la mano en la cola, mal. Yo estaba apoyada en una tranquera. Y me quedé helada, pero seguí”, señaló.

"Terminamos de hacer el musical y me fui corriendo, porque me metió mal la mano, fue horrible, pero en el momento me quedé, no se... después me fui corriendo al camarín y me puse a llorar", indicó luego de afirmar que era una persona muy conocida en el medio artístico.

"Vino Carmen Vallejo, una actriz maravillosa, mamá de Selva Alemán, y me dijo, '¿Qué te pasa?'. Entonces le conté lo que me había pasado y le pregunté, '¿Qué hago?' No le podía decir al Vasco (su marido) porque lo iba a matar. Además no teníamos un mango y necesitábamos ese trabajo", continuó. Vallejo la consoló y le dijo: "No te preocupes, a partir de ahora, en todos los sketches que vos grabes, yo voy a estar parada al lado tuyo".

Barbarossa contó que tiempo después de aquél episodio volvió a trabajar con el capocómico y el abuso se repitió otra vez. "Ya estando embarazada vuelvo a trabajar y digo, 'bueno, ya está, ya pasó'. Volví con una panza enorme, porque estaba embarazada de los mellizos, y cuando me acerqué a darle un beso me tocó la pierna, abajo", afirmó al aire.

"Fue el pan amargo, más amargo de mi vida, porque fueron los dos momentos en que realmente no teníamos un mango y se necesitaba el trabajo. Yo lloraba, pero bueno... nunca se lo dije al Vasco", reveló emocionada la actriz.

El conductor insistió en saber de quién se trataba y le consultó: "¿Es el capocómico que trabajaba con Alberto Olmedo, por decirlo de alguna manera? "Exactamente", respondió ella.