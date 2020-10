Podemos hablar: Iliana Calabró contó que fue abusada de niña

Como ya es costumbre, anoche, en una nueva emisión de PH. Podemos hablar el programa fue testigo de grandes revelaciones que hicieron los invitados. Una de las que conmocionó a todos fue la que realizó Iliana Calabró. La actriz habló de uno de los momentos más traumáticos de su vida y dejó a todos atónitos: a los cinco años fue abusada sexualmente por un vecino.

"Cuando era muy chiquita iba en el ascensor, recuerdo patente mi vestidito amarillito, y me encontré ahí con un señor que trabajaba en la librería a dos cuadras de mi casa, yo lo conocía porque era el librero. Me empezó a tocar. Yo era muy chica, tenía cinco años, como mucho", inició su relato.

"No era una nena como las de ahora, con información. Él me mostró el miembro y me salpicó y todo. ¡Fue horrible!", continuó. "Llegué llorando a mi casa y no entendía qué había pasado", agregó.

uD83DuDCAC "Me empezó a tocar, yo mucho no entendía que me estaba pasando, era muy chica ponele 5 años como mucho.." Iliana Calabró contó el acoso que vivió de pequeña ? Si sufrís violencia de género llamá al 144 cualquier día, las 24hs uD83DuDCDE pic.twitter.com/TCCEhnXe5h — telefe (@telefe) October 4, 2020

"Si bien muchos años después lo pude elaborar, en ese momento no era consciente de que había sido acosada, abusada en realidad", indicó. "¿No le contaste a tu mamá?, indagó Georgina Barbarossa, quien también estuvo como invitada al ciclo de Telefe. "No, porque cuando me bajó la ficha yo ya era una mujer grande, estaba casada, tenía hijos. Todos esos años lo tuve escondido en un rincón", le respondió la hija del capocómico.