20 años después: la enfermedad que hace que “la peliteñida” no pueda tomar sol más nunca

Crou0301nica de una fotico: Mi hermana Ive : vamos a tomarte fotos, @ivettecepeda Yo: ah bueno! Chevere! Unas sepsis! Diferentes! Resultados: 1. Ajoooooo saliu0301 chevere en la foto! Uyyy pero... y esos bracitos? Parezco un tiranosaurio rex! No no no, otra pose, otra pose 2. Uisshhhh! no puedo sonreir natural, estoy sobre el cemento, no es arena! Que doloooor de codooooo! 3. Cambiemos de pose, ufff brrrrr que feeeriiiiiooooooooo va a llover! por que quiero tomarme una foto sepsi en una terraza acau0301 en Bogota? 4. Y esto? Y este retorcijou0301n? Parezco poseiu0301da , el exorcismo de emily rose me quedo chiquito! Canceladooooooo!Nombe nombe! 5. Ay no, que sexy ni que nada, mejor me tomo una mirando lejos! Gracias pinu0303a @ivettecepeda por la paciencia!