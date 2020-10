El día que Sean Connery le puso voz a una canción de los Beatles

En 1998 el mítico productor de los Beatles, George Martin, decidió despedirse de la industria musical lanzando un disco de estudio homenaje a los cuatro grande de Liverpool. El trabajo de estudio llevó el título de "In My Life", mismo nombre de la reconocida canción grabada por John Lennon en 1965 para el disco "Rubber Soul".

Martin, quien falleció en 2016 a los 90 años, era considerado el "quinto Beatles" y produjo casi todos los trabajos de los Fab Four y fue el responsable de acercarlos a la música clásica. En este contexto, la importancia de "In My Life" funcionaba como síntesis de las múltiples facetas de su labor como productor musical y de actores: antes de comenzar a trabajar con los Beatles, había realizado varios trabajos con actores. En este punto reside la originalidad del disco: cada versión que forma parte del disco está interpretada por actores de la talla de Robin Williams, Jim Carrey, Goldie Hawn y Sean Connery.

El tema final del disco, titulado precisamente "In My Life", cuenta con la voz de Sean Connery en un recitado conmovedor. Y Martin sostiene que fue una especie de apuesta incluir este clásico beatle en ese formato. "Pero las palabras de ese tema son tan importantes para mí, que me pareció que valía la pena. Es un resumen de cómo me siento con toda mi vida de grabaciones con tanta gente, todos esos 'amantes y amigos'. 'Algunos están muertos y otros vivos. En mi vida, los amo a todos'. Ésas son las palabras del tema y resumen lo que siento. Quería la mejor voz en la que se pudiera pensar y mi elección fue Sean Connery. Él me dijo que podía cantar si yo así lo quería, pero le contesté: 'No, no quiero que cantes porque si lo hacés vas a sonar como cualquiera, pero si lo decís, todo el mundo va a saber que es tu voz'", recordaba en una entrevista realizada por el medio argentino Silencio el celebre productor sobre la idea de convocar al actor escocés para esta versión.