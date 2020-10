Yanina sepultó a los que se "regodean" de la salud de Diego Latorre

Diego Latorre se encuentra internado por una leve neumonía aparejada por su cuadro de covid-19. En este contexto, Yanina Latorre se tomó unos minutos para disparar contra aquellos que festejan que el comentarista deportivo este transitando por este difícil momento.

"Hay gente tan mediocre, pero ya putearte por esto. Y a las mujeres que dicen ‘karma, se lo merece’. En LAM, no insultamos a nadie... Hay mucha gente bardeando, les deseo mucha paz. Son tan ignorantes y mediocres... Pero ya putearte por esto y las boludeces que escriben, me dan lástima. Yo no puteo a nadie, tengo un laburo que es hablar del otro. Yo no me meto en la cuenta de nadie a insultar, nunca puteo abajo de una foto o un desconocido. ¿Qué sentirá la mediocre o el mediocre que un famoso pone una foto y los putean? ¿Ustedes se dan cuenta que se arruinan ustedes porque tenemos una vida maravillosa? Hay tanto resentimiento. Ustedes descargan toda la frustración. ¿No les da vergüenza?", comentó la panelista indignada.

"Yo el 90% de las cosas que sé no las cuento, tengo una opinión fuerte. Lo hago con respeto. Nosotros laburamos de opinar. No tienen respeto por la gente enferma, ni por este momento. Yo no puedo creer que a Diego le esté pasando esto y yo esté leyendo mujeres que digan 'se lo merece'. Entré a sus cuentas de Instagram, tienen unas vidas miserables, desgraciadas y se meten con uno. Son unos resentidos", finalizó.