Tras el fuerte cruce, Pastor le responde a Feinmann y habla de "juego macabro"

Facundo Pastor habló tras el fuerte cruce en vivo que protagonizó con Eduardo Feinmann por el caso Etchevehere. "Tengo la mejor onda con todos mis compañeros. Eduardo es vehemente, se maneja así y tiene su carácter. Si él piensa de una manera no me parece mal que lo exprese al aire. El país en el que me gusta o me gustaría vivir es muy claro y muy concreto y lo expreso todos los días en mi programa", afirmó el periodista.

Y agregó: "Yo me considero una persona antigrieta y me parece disparatado que a alguien se lo tilde de moderado como si eso fuera un defecto y no un atributo para generar el diálogo. Entiendo el juego del periodismo y lo respeto, pero hay cosas que no hago ni haría. Ese juego macabro de un lado o del otro no me va, no creo que sea algo constructivo. Lo digo desde lo más profundo de la honestidad intelectual".

Pastor afirmó: "El periodismo debería dejar de pensar que del otro lado hay clientes y empezar a pensar más que hay audiencias. Yo creo que el periodismo debería tratar de acercar información para que el debate se genere en casa y que la gente pueda sacar sus propias conclusiones. Me parece que ese camino binario de una argentina dividida entre ellos o nosotros o de las cosas que plantean un debate salvaje no es un buen camino para el periodismo y la Argentina en general. Lo que creo que debe hacer un periodista y programa de televisión es un buen show de entretenimiento informativo".

El lunes pasado, ambos periodistas contrapusieron sus argumentos respecto de la escritura en la que Dolores Etchevehere habría cedido el total de sus acciones en Las Margaritas SA, la empresa dueña de la Estancia Casa Nueva, en Entre Ríos.

La discusión entre los periodistas fue creciendo de tono, hasta llegar a una fuerte confrontación como se puede apreciar en el siguiente video.