Wanda Nara compartió fotos de un espectacular festejo estilo "princesa" y causó furor

Isabella festejo sus 4 anu0303os casi sin entender lo que vive el Mundo hoy en diu0301a .. obviamente la familia y muchos amigos no pudieron estar pero sabemos que nos abrazan a la distancia en este anu0303o tan difiu0301cil para todos . Gracias a los poquitos que pudimos invitar a casa pero que hicieron que Isabella y nosotros seamos muy felices y pudiera tener su tan sonu0303ada torta de princesa ,gracias a mi familia de amigos en Paris queu0301 queremos tanto , y siempre me ayudan en todo ud83dudc51 Mis eventos en Paris siempre los organiza u0040dreamscometrueparis a los que les doy las Gracias por hacer todo con tanto amor y Tanta profesionalidad u2764ufe0f