Se complica su situación: Nicaragua pidió la extradición de Juan Darthés para juzgarlo

u0040revistaey nos hizo esta entrevista hermosa sobre el espacio que construimos con u0040lauraazcurra y u0040carofer75 nuestro programa u0040nosotrasquenosqueremos es la manera que encontramos de seguir formando red, mostrando que somos capaces de observar la realidad en toda su complejidad y atravesarla por nuestra u00f3ptica, quitando el prejuicio de que las mujeres su00f3lo podemos hablar de ciertos temas, o que las militantes feministas su00f3lo tenemos una agenda reducida a esa problemu00e1tica.