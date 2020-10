La repudiable amenaza del hermano de Susana Giménez a Jorge Rial

El fin de semana, Patricio Giménez publicó unos videos en su cuenta en Instagram desde la mansión que posee su hermana, Susana Giménez, en Punta del Este. En las imágenes el músico criticó con dureza al Gobierno Nacional.

Ante las repercusiones de sus dichos, Jorge Rial decidió salir al cruce del mediático desde Intrusos, el programa que conduce por América. "Estás grande para decir pelotudeces. Acordate que estás en Punta del Este, en una mansión valuada en diez millones de dólares que se ganó Susana laburando. Él nada y desde la comodidad del exilio dorado, laburando de ‘hermano de’, opina sobre la Argentina. Tiene todo el derecho del mundo a opinar, pero hay una crítica desbordada, injusta, personal y política por algunas cosas que no se entienden", dijo el periodista.

Y siguió: "Además de insultar al Presidente y a Cristina, habla de que no lo dejan ver a su mamá, que tiene cáncer. Te podés venir al país a ver a tu mamá, te fuiste con ella enferma, elegiste ir a rascarte los huevos en Punta y abandonar a tu mamá acá… También dice que no puede ver a su abuela de noventa y pico, ¿sabías que podía pasar algo y ahora te agarra la desesperación?"

Las fuertes declaraciones de Rial no pasaron desapercibidas para Patricio, quien nuevamente subió videos a su cuenta en Instagram. "Hola, yo otra vez. ¿Molesto? Che, Jorge Rial, no seas bol… El miércoles cumplo 45 años, no laburé nunca en mi vida, no hice nunca un carajo, no puedo ponerme a laburar ahora. ¿Qué voy a hacer? Sí, acepto un cargo político, puedo hacer un programa de chimentos, ser el conductor de un programa de chimentos y hablar mierda de la gente. Pero otra cosa no puedo hacer… ¿Qué voy a hacer? ¿Ponerme a estudiar ingeniería?".

Para finalizar, realizó una repudiable amenaza contra el periodista: "Dale, Jorge, no seas malo, te mando un beso. Acordate que yo tenía una agencia de publicidad y trabajaba para BlackBerry, y muchos teléfonos tuyos los tengo yo".