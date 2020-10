La inesperada revelación de Dalma Maradona en Masterchef Celebrity

Masterchef Celebrity continúa sorprendiendo en cada una de sus emisiones. En el comienzo de la cuarta semana del reality gastronómico conducido por Santiago del Moro por Telefe, los famosos recibieron la visita de algún familiar para juntos. Claudia Villafañe tuvo la compañía de Dalma, la mayor de las hijas que tuvo con Diego Maradona.

Los famosos tuvieron que preparar platos clásicos argentinos, tanto dulces como salados, y a madre e hija les tocó un Postre Balcarce.

Noticias Relacionadas La repudiable amenaza del hermano de Susana Giménez a Jorge Rial

En el momento de la devolución del jurado, ocurrió algo inesperado. Cuando le tocó el turno a Germán Martitegui, interpeló a Dalma: "Probá por favor y decime si esto está bien". "Ay no, por favor. No como dulce de leche", respondió la actriz. "No come dulce de leche", ratificó Claudia, ante la incredulidad del resto.

Al finalizar la devolución, Dalma abandonó el estudio. "Perdón que me tengo que ir, pero tengo una bebé que es la primera vez que dejo tanto tiempo, entonces estoy como desesperada", pidió la actriz.