“Golden” de Harry Styles: ¿a quién le dedica la letra?

El videoclip de “Golden”, nuevo lanzamiento de Harry Styles, ya suma más de 15 millones de reproducciones en YouTube. Al igual que otros momentos del disco del que forma parte, tanto la música como la letra están dedicadas a Camille Rowe, ex pareja del cantante.

¿Quién es Camille Rowe, la mujer a la que Harry Styles le dedica la letra de “Golden”?

Nacida en 1986, Camille Rowe es una modelo y actriz francesa que, a su vez, tiene ascendencia estadounidense. Desde joven se ha dedicado al modelaje, y tal es así que incluso ha llegado a trabajar con grandes marcas como Louis Vuitton, Dior y Victoria’s Secret.

No obstante, también se la puede ver como actriz en diversas producciones, entre las cuales se puede hacer mención del videoclip de “Call me back”, canción de The Strokes.

Presentados por una amiga en común, Camille Rowe y Harry Styles decidieron formar pareja y estuvieron juntos a lo largo de los años 2017 y 2018. Si bien el músico inglés es conocido por mantener en secreto su vida privada, trascendió que la ruptura de su relación con la francesa de 34 años de edad le implicó un gran dolor.

“Fine line”, el disco que Harry Styles le dedica a su ex pareja, Camille Rowe

Como muchos otros artistas a lo largo de la historia, Harry Styles aprovechó su potencial creativo para transformar dolor en música.

Tras decidir abrirse de One Direction, la banda de lo catapultó al éxito y a la fama, el músico nacido en 1994 lleva grabados y editados dos discos en solitario. “Fine Line” es el último de ellos y, publicado hacia fines de 2019, contiene numerosas referencias a Camille Rowe y a la separación de la pareja.

“Golden” no es la única canción que Harry Styles compuso inspirado en Camille Rowe, pero sí es la primera grabó y la que sirve como apertura del disco. De hecho, según sus propias palabras, fue la que marcó la pauta del concepto general del álbum.

¿Qué dice la letra de “Golden”, la canción que Harry Styles le dedica a su ex pareja?

Si bien el punto de partida es el del dolor y el desengaño amoroso, ni la letra ni la atmósfera general de la canción se caracterizan por ser sombrías. Más bien se trata de aceptar la ruptura, de superar el dolor y de seguir adelante.

Al mismo tiempo, el videoclip sirve como refuerzo de esta perspectiva. En el mismo se lo puede ver a Harry Styles paseando por Italia, más precisamente por la Costa Amalfitana y en tiempos de verano europeo.

Ya desde su título, “Golden” hace mención de algo brillante, algo dorado y que ilumina, lo cual, en el marco del videoclip y de la letra, puede ser interpretado como el sol veraniego, como el recuerdo de una relación feliz que se terminó e incluso como referencia a la cabellera rubia de su ex pareja.