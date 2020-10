Germán Paoloski sorprendió a Sabrina Garciarena con una propuesta en vivo

Germán Paoloski sorprendió al aire a su mujer Sabrina Garciarena este martes. El conductor le expresó a la actriz sus deseos de casarse con ella con una gran fiesta.

"El año que viene, cuando se libere un poco todo, poder casarnos como corresponde. Poder casarnos como corresponde, con gente, con fiesta", le dijo Paoloski a su pareja en vivo.

"Hace once años que estamos juntos, ¿me estás haciendo una propuesta formal? Si me caso, me quiero casar con toda la gente que quiero", respondió la actriz.

De esta manera, seguramente los enamorados podrán concretar su casamiento en algún momento de 2021.