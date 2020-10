De espalda y con un ajustado vestido: Yanet García se llevó todos los suspiros con su retaguardia

La modelo y presentadora de televisión mexicana de 29 años, Yanet García, no deja de enamorar a sus millones de seguidores en las redes sociales. La novia del ex deportista Lewis Howes es una de las mujeres más bellas del espectáculo y no duda en mostrar sus atributos.

Este lunes Yanet compartió una fotografía de espalda ante la cámara con un despejado cielo azul de fondo, en esta imagen se puede ver a la oriunda de Monterrey con un buzo y leggins estampado.

Hace unas horas, Yanet García publicó una nueva foto en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a sus followers. En la misma se la puede ver apoyada sobre la baranda de su terraza con un vestido de color rojo y zapatillas deportivas de color blanco.

“Es casi Halloween 🎃” fue el texto que eligió García para acompañar su reciente postal en la red de la camarita. Un detalle no menor es la gran calabaza que se puede observar a centímetros de sus pies.

“👻PERFECTA🏆”, “Te adoroooo ❤️❤️❤️” , “Te amo 💓💓😘😘” y “GUAU” fueron algunos de los mensajes que recibió la pareja de Lewis Howes en su posteo.