Arde la TV: cómo fue la competencia entre MasterChef y Lanata

View this post on Instagram

Despuu00e9s de la gala de eliminaciu00f3n u0040patriciasosaoficial hablu00f3 con u0040florivigna en el #Live, y revelu00f3 todos los desafu00edos que no le gustaron y quu00e9 cosas le hubiera encantado haber aprendido u263aufe0f Asu00ed fue la despedida de la participante ud83eudd17 Mira ud83dudc46ud83cudffc