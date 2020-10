Asombroso: Adele debutó en 'Saturday Night Live' y deslumbró a todos

"Soy consciente de que luzco muy muy diferente desde la última vez que me vieron", señaló la cantante que anoche debutó como anfitriona en Saturday Night Live. "Por todas las restricciones del covid-19 tuve que viajar ligera, y solo pude traer una mitad de mi persona, y esta es la mitad que elegí", bromeó al aire.

Adele sorprendió a todos con sus grandes dotes como comediante en la pantalla chica. Además reconoció estar muy entusiasmada de regresar al programa al que no asistía desde hacía dos años. "Estoy muy contenta de finalmente poder ser anfitriona de este show, porque no solo lo amo, sino porque además es el programa que impulsó mi carrera en los Estados Unidos, hace 12 años. Cuando Tina Fey interpretó a Sarah Palin mucha gente encendió el televisor para mirar, y el resto es historia", recordó.

Tras conocerse que iba a participar en el programa, se comenzó a especular con la posibilidad de que estaría próxima a lanzar un nuevo disco, sin embargo, dejó en claro que aún su nuevo álbum no está listo.

"Se habló mucho de que yo fuera la anfitriona, y la gente se preguntaba por qué no me invitaban a cantar, y hay dos razones. Mi disco no está terminado todavía y además, me da miedo hacer ambas cosas", señaló. "Prefiero ponerme unas pelucas, aunque esto es todo mío", bromeó inmediatamente después.

Manifestó que sus éxitos más reconocidos a nivel mundial se deben en gran parte a los malos momentos que ha pasado a lo largo de su vida. "Estoy aquí porque he tenido muchas angustias en mi vida, primero a los 19 y luego, de manera algo famosa, a los 21 y luego, aún más famosa, a los 25", indicó.

Además, la joven se lució al interpretar en vivo algunos de sus grandes hits: "Hello", "Someone Like You" y "Rolling in the Deep".