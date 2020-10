¡Sorpresa! De qué se trata la "dieta mediática" de Floppy Tesouro

Rodrigo Noya acusó a Floppy Tesouro de haberlo dejado plantado a días del estreno de la obra infantil, La brújula de los sueños. Si bien primero optó por el silencio, ahora decidió dar su versión de los hechos.

Aunque trató de minimizar lo sucedido, Tesouro dijo en Los ángeles de la mañana: "No voy a hacer alusión a nadie. Que digan lo que quieran. Sé quién soy y cómo me manejo en este medio. Me quedo con la gente que me conoce y con los demás hago dieta mediática".

Y sumó: "Yo soy muy avasallante con mi trabajo, quise hacer todo y a veces con todo no se puede. Con la salud no se jode, gente, porque para mí el trabajo y la salud son bendición, entonces las cosas como son. Agradezco el cariño de los que realmente me conocen y saben cómo soy a la hora de laburar".