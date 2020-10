Deslumbrante: sin ropa interior con un vestido traslúcido Karol incendió la red

La colombiana está acostumbrada a subir la temperatura en las redes sociales, pues a menudo Karol G publica imágenes en las que aparece posando de manera muy osada, por este motivo acumula 33.1 mm de seguidores en su cuenta en Instagram.



Esta vez la novia de Anuel dejó poco a la imaginación, ya que recientemente publicó en su cuenta oficial en Instagram unas instantáneas donde se puede apreciar que no lleva ropa interior y utilizó un vestido traslúcido en color morado.

Karol G continúa haciendo de las suyas y mantiene entretenidos a todos sus seguidores, pues esta vez de una forma muy osada poso y enseñó su lado más cautivador, dejando poco a la imaginación.

“La sexualidad es algo natural de la mujer, del ser humano... Es algo que viene de adentro, Personal e íntimo 🌹 Es la malicia lo que hace sucia las cosas limpias. Cuando me siento bella, sexy, poderosa, busco la forma de expresarlo y me siento libre de hacerlo. No me avergüenza, ME EMPODERA!”, escribió Karol para acompañar su publicación.

La misma ya cuenta con 2.8 millones de visualizaciones y cientos de comentarios que halagan el profesionalismo y la creatividad de la cantante colombiana.