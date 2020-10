Renunció una figura clave del Cantando 2020: el escandaloso motivo

Alex Caniggia ya había anticipado que, luego del durísimo cruce con el jurado Oscar Mediavilla, no iba a formar parte del duelo en el Cantando 2020.

Llegado el momento, los conductores llamaron a los participantes para saber el puntaje secreto del jurado y conocer a las parejas que irían del duelo. Laurita hizo el conteo de los presentes en el piso, y Alex no estaba. Solo dijo presente Melina De Piano, su compañera, quien se emocionó cuando le dieron la palabra.

"Hablé con él hace un ratito y no va a venir", confirmó la participante. "Quizás no se sintió cómodo con el episodio que pasó con Oscar. Él viene a divertirse y no tiene la necesidad y prefiriró, antes de pasarla mal, irse", agregó la joven.

A continuación, el conductor quiso saber qué le pasaba a ella con la situación. "Obviamente que acepto su decisión, soy su compañera, lo respeto y lo quiero un montón”, arrancó Melina ya con lágrimas en los ojos y contó un mensaje que le envió a su ex compañero. “Nos llevábamos muy bien, no se notaba que uno era el famoso, otro el partenaire, éramos pares, nos entendíamos mucho y me dolió que se termine", agregó.

Luego la participante compartió la angustia por quedarse sin trabajo en un momento muy especial de la industria del espectáculo. "Canto hace muchos años, me dedico a esto de la manera que puedo. En marzo fue el último show que hice y no trabajé más. Es duro perder el laburo, cualquier artista soñaría con tener un sueldo fijo por hacer lo que ama, y es la primera vez que me pasaba, y encima lo estaba disfrutando", concluyó Melina completamente emocionada.

Al final del programa, De Brito anunció que como Caniggia no se presentó al programa, la votación quedó anulada y automáticamente Trapani pasó a la siguiente ronda, mientras que el hijo del ex futbolista no seguirá en el certamen.

Ante esta situación, El Emperador, como se hace llamar en las redes, publicó un mensaje en su cuenta en Twitter: "Quiero agradecer a mi equipo y lamento mucho mi decisión pero era imposible continuar en un lugar donde el ‘jurado’ te agrede y se caga en el trabajo de todo mi equipo @MelinaDePiano".