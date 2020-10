Barbie Vélez reveló detalles de la intimidad con su pareja durante la cuarentena

Barbie Vélez y su pareja, Lucas Rodríguez, se instalaron en la casa de Nazarena Vélez, su novio Santiago Caamaño, y su hermano menor, Thiago. Todos juntos han atravesado la larga cuarentena, y luego de siete meses de convivencia, la actriz reveló detalles de su intimidad.

Invitada al programa "Estelita en Casa", Barbie aclaró: "Estamos todos en la casa de mi mamá: mi novio, el novio de mi mamá, mis hermanos. Hay diferentes cuartos, cada uno está medio en la suya... Hay una realidad que es que yo voy mucho a mi casa real. Hay cosas que tengo que hacer en mi casa real".

Sobre la posibilidad de abrir su relación y apostar por el poliamor, la hija de Nazarena Vélez fue contundente: "Poliamor. Soy cero poliamor, él no lo sé, que yo sepa no. Lo hablamos, no tocándolo como 'empecemos con el poliamor', sino que se charló en un momento que era un tema medio de moda. Pero él también, cero".

Y agregó: "Si estás en una relación... Yo soy muy anticuernos. O corta o decis ´che abramos la pareja y listo´. Eso me parece más valioso".