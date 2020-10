Nicole Neumann disparó una frase lapidaria al referirse a un posible embarazo de Mica Viciconte

En un móvil para el programa "Hay que ver", Nicole Neumann habló de la chance de que su ex, Fabián Cubero, vuelva a convertirse en padre con su actual pareja, Mica Viciconte.

"No sé nada sobre eso, no tengo idea... Mis hijas me piden un hermanito hasta mí. Ellas mueren por tener un hermanito, así que por ese lado estarían felices", dijo en aparente clave de aceptación.

Pero luego, la modelo arremetió: “Yo me imagino que el día que esto suceda será también porque la situación económica está solucionada, quiero creer.... Con lo cual va a ser feliz para todos. Si estás complicado para... Sería raro. Entonces me imagino que serían todas buenas noticias si así es, genial”.

Desde el estudio, la periodista Fernanda Iglesias le dijo que en general la gente no espera a mejorar económicamente cuando desea tener un hijo. A lo que Nicole respondió lapidaria: “A mí me parece que sí. Si vos no podés darles de comer o pagar un colegio a tres nenas no vas a traer otra criatura a la vida. Me parece que hoy por hoy si se piensa en esas cosas. Por lo menos a mí me parecería lo lógico".