Desde Mendoza, Pamela David hizo un contundente anuncio

Instalada en Mendoza desde hace seis meses, Pamela David reveló que se prepara para descollar en su rol de ejecutiva en el Grupo América.

"Empecé a involucrarme en los medios del Grupo América Cuyo para hacerme cargo. No solo para aportar y colaborar sino para tomar decisiones. Me estoy entrenando. Estoy aprendiendo un montón y me encanta", comentó la pareja del empresario Daniel Vila en el programa Agarrate Catalina.

"¿Viste que cuando algo te gusta mucho de verdad podés pasar horas y horas y el tiempo se te pasa volando? Daniel (Vila) está más con los medios de Buenos Aires y alguien lo tiene que hacer para continuar con esto, así que estoy muy contenta. Y me encanta”, agregó.

Por otro lado, la conductora confirmó que en algún momento volverá a estar al mando de un programa. Por el momento, Pamela se encuentra en el equipo del ciclo local "Tu momento en el siete", que va cuenta con conducción de Daniela Gutiérrez.