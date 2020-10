Mica Viciconte rompió el silencio y enfrentó los rumores de embarazo

En estos días, circuló con fuerza la versión de que Mica Viciconte y Fabián Cubero estarían esperando su primer bebé juntos. Frente a esta situación, la modelo que se incorpora como panelista en Pampita Online salió a desmentir el rumor.

"No estoy embarazada, quiero avisar eso. Siempre me meten embarazos todo el tiempo. Estoy comiendo bien, pero no estoy esperando nada por ahora. No sé de dónde salió, pero no estoy, eso seguro", dijo con un almohadón bajo la remera para ponerle un poco de humor a la situación.

Y agregó: "No estamos practicando para que suceda. Estamos disfrutando". Sobre la chance de ser mamá, confesó: "Tengo ganas por supuesto y se habla entre nosotros. Los dos tenemos ganas, pero estamos procesando un par de cambios y no es el momento ahora. No sé cómo es el tema de charlar. No sé si se dice vamos a probar y pica. Ganas tenemos, pero es raro. Yo soy primeriza, tengo miedos, tengo quilombos en las cabeza y todo eso me genera miedo".

Sobre sus inseguridades, especificó: "Debe ser normal, pero tengo ese cagazo. Me da miedo si lo podré hacer, si lo haré bien, si sé cómo se hace, si voy a poder sacar el bebé de ahí. Tengo todas esas preguntas".