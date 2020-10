Tras ser destrozada por su impiedad, Yanina Latorre reonoció que la burla le salió "como el cu..."

Yanina Latorre explicó este viernes en "LAM" hizo su descargo este viernes en LAM tras burlarse del temblor de Nacha Guevara en un vivo de Instagram.

"Yo me hago cargo, le pido disculpas a Nacha pero quiero aclarar que yo pensé que era un tic. Era algo de lo que todos hablaban, no seamos hipócritas. Pero nunca me burlé de una enfermedad, me reí de un tic y me salió como el culo. Yo no reparé en nada. Lo dije al pasar, burlándome de un tic que le veo siempre. Esto igual fue hace como tres meses pero lo sacan ahora a propósito", comenzó.

Y cerró: "Yo no justifico nada, me hago cargo. Hice una broma, me salió como el culo, me desubiqué".