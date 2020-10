Mirá cuál fue el detalle por el que reconocieron a Mirtha Legrand con barbijo en la calle

Tras permanecer en su domicilio durante más de seis meses, Mirtha Legrand salió por primera vez y en diálogo con el portal Teleshow contó cómo fue la experiencia: "Fui al dentista y al oculista. Fue una sensación muy rara salir de casa después de tantos meses. Mientras iba en el auto me llamó la atención la cantidad de gente con barbijo: el uso es total, también en los jóvenes”.

Además, reveló el detalle por el que la reconocieron aún teniendo barbijo puesto: "Cuando bajé del auto la gente me miraba. Con el tapabocas puesto la gente dudaba si era yo o no, pero era solo por un instante; enseguida reaccionaban y me reconocían. Mis ojos son identificables, es lo que más conoce el público de mí. Tantos años viéndolos, no hay barbijo que pueda con ellos”.

Recordemos que la diva al encontrarse dentro del grupo riesgo, se resguardó en su casa desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Desde marzo, sus programas están a cargo de Juana Viale, su nieta. De todas maneras, desde El Trece no pierden la esperanza de una aparición de la legendaria conductora coincidiendo en este mes de octubre con la celebración del 60 aniversario del canal.