Impresionante: La foto de los inicios de J Balvin de la que todos hablan

Au00f1o 2010, sueu00f1os debajo del brazo y la visiu00f3n puesta en que algu00fan du00eda me nominaru00edan a un Grammy ... Ahora, 10 au00f1os despuu00e9s, todo valiu00f3 la pena, nada viene gratis, lo que ru00e1pido viene, ru00e1pido se va... Siempre pensaru00e9 que es mejor una base su00f3lida que una ru00e1pida carrera. Hoy les puedo decir: u00a1amen los procesos y disfruten el viaje! #tbt