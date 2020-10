Tras el revuelo, Martín Cirio volvió recargado y lanzó una advertencia

Algunos días atrás, Martín Cirio salió a atacar a El Dipy pero la jugada no le salió como esperaba. El cantante sacó a relucir una serie de tuits del influencer donde él se refería a menores de edad de manera sexual. En el medio del revuelo, Cirio hizo su descargo y cerró su cuenta de Twitter.

"Un chiste no me convierte en pedófilo, me convierte en un pel*****, en un insensible, en un montón de cosas que me hicieron escribir eso pensando que era gracioso. También en un contexto de Twitter, que siempre fue la cloaca de internet. Siempre se premia al más picante, al más ácido, al más políticamente incorrecto. Eso fue siempre así, pero peor era antes", señaló La Faraona, tal como se hace llamar en las redes el influencer.

"A la gente que está aprovechando esto y que me está diciendo que soy un pedófilo o un violador, hagan la denuncia, abran una investigación. No van a encontrar nada porque nunca pasó nada. Esto fue humor del más rancio, del más cancelable. Pero fue nada más que eso", indicó días atrás.

Ahora, Cirio volvió recargado con una fuerte advertencia, tras la campaña que se viralizó en las redes contra de él. "No me van a desaparecer", escribió en una de sus historias de Instagram. Acto seguido anunció que esta noche a las 21 horas compartirá un video en su canal de YouTube. Por último subió la medicación que está tomando: un reconocido fármaco con propiedades ansiolíticas y sedantes. "Así estoy estos días. Pero no tengo nada que ocultar", afirmó.