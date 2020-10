MasterChef Celebrity en problemas: baja de una figura clave y reemplazos

Tras las bajas de El Polaco y Vicky Xipolitakis por coronavirus, ahora se suma la baja del jurado Germán Martitegui en el exitoso certamen de MasterChef Celebrity, el implacable personaje será reemplazado por la afamada chef Dolli Irigoyen.

Tras la confirmación de Natalie Pérez para reemplazar a El Polaco, este lunes Rodrigo Lussich informó en Intrusos que Christian Sancho será el encargado de sustituir a Xipolitakis.

Por otro lado, el panelista aseguró que la ausencia de Martitegui no está relacionada con Covid y reveló la insólita causa de la suplencia al jurado: "Algo pasó de ayer a hoy que lo sacó del programa que retoma sus grabaciones este lunes. Martitegui, pieza clave del programa, el jurado botón, en las últimas horas... se insoló. Martitegui no se hisopó, se insoló. Ayer domingo... él tiene la piel muy lechosa, es muy lechoso y muy pelado, y están hablando de que está hecho un tomate, un camarón. Parece que es todo fuego... Hay que ponerse protector solar en la cabeza. El tipo está imposibilitado, impedido de ir al programa. No es Covid, es el sol".