Las lágrimas de Guillermo Andino en su vuelta a la televisión

Tras haber dado positivo de coronavirus y faltar a su programa durante casi dos semanas este lunes Guillermo Andino regresó a Informados de todo, y brindó unas emotivas palabras sobre la situación que atravesó.

El conductor se mostró visiblemente conmovido, ya que dado que a los 20 años padeció tuberculosis, temía por complicaciones en su sistema respiratorio. "Me asusté mucho, el miedo es no poder contarla. Esto es así. Por suerte no pasó, lo transité sin dificultades respiratorias que era mi miedo, porque cuando tenés ese tipo de enfermedades te queda afectado el pulmón", confesó.

Y agregó: "Sigo sosteniendo que mi mejor equipo de producción es mi familia. Tuve dos días de dolor de cabeza casi insoportable. Empecé a rezar y me dormí cinco horas y me desperté bien".

Al contar que tuvo un sueño con su padre Ramón, no pudo evitar las lágrimas: "Soñé, yo nunca sueño. Cuando estamos en las mesas familiares me cargan porque todos sueñan y yo no. Y soñé que caminaba con mi viejo por la playa, sin hablar, fue como una caminata muy tranquilizadora. Él se reía y yo hablaba, entonces lo tomé como un mensaje muy positivo; porque aparte repito, yo nunca sueño. Va, en realidad, todos lo hacemos, pero solo me acuerdo dos sueños al año".