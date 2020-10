Desilusión: la ex de Luis Fonsi y el vestido blanco que despertó críticas

View this post on Instagram

Hoy se celebra el du00eda mundial de la lucha contra el cu00e1ncer de mama y se lo dedicamos a nuestra valiente e incansable guerrera @adamarilopez que nunca se rindiu00f3 ud83dudc97ud83dudcaaud83cudffc Un abrazo a todas las guerreras del mundo. #NationalCancerSurvivorsDay