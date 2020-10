Se cuenta y no se cree: el asfixiante contrato que debe cumplir la ex esposa de Luis Miguel

En el mundo del entretenimiento mexicano, el divorcio entre la actriz Aracely Arámbula y el cantante Luis Miguel es sin duda uno de los más comentados, sobre todo porque tras años de discusión la pareja todavía no ha podido llegar a un acuerdo.

En varias ocasiones, Arámbula ha dejado ver que el “Sol de México“ deja mucho que pensar con su comportamiento como padre, pues no sólo no les da el apellido a sus hijos Miguel y Daniel sino que además no cumple con la manutención económica que debería aportar.

La situación no sólo es complicada a nivel familiar y económico sino también personal, pues hay rumores de que Aracely habría firmado un contrato que la limitaría en cuanto a su vida sentimental incluso después de haber terminado la relación con el cantante de “Hasta que me olvides“.

Si bien ella misma negó que el contrato existiera, hay cercanos que afirman que no solo existe sino que la limita a comentar su vida sentimental y que en su momento, le impidió volver a su trabajo porque “Luismi” consideraba que los hijos debían quedarse con su madre.

“El supuesto contrato obligaba a la actriz a no mostrar la faceta familiar en público y a no tener hijos de nadie más pues de ser así podría perder los 50 mil dólares que recibiría por cada hijo que tuvo con Luis Miguel, en su caso dos pequeños hijos Miguel y Daniel”, relató el diario Infobae.

Lo cierto es que con o sin contrato, la actriz, que es una de las más bellas y codiciadas del país y de Latinoamérica, tiene que lidiar con la crianza sola de sus dos hijos mientras afirma constantemente que Luis Miguel ni siquiera los llama para felicitarlos en su cumpleaños.