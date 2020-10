El picante debut de Cinthia Fernández en el Cantando causó furor en las redes

Cinthia Fernández debutó anoche en el Cantando 2020 dedicándole su participación a su ex pareja, Martín Baclini, quien esta noche se presentará en el certamen de El Trece.

La panelista de Los Ángeles de la Mañana se presentó acompañada por su partenaire, Facundo Magrané, y desde un principio dejó en claro que está dispuesta a todo para ganar el certamen: "Era a todo o nada. Como canto para el traste, por ahí esta puede ser mi última vez, así que tiré todo… No es mi metier, claramente. Por eso digo: ‘¿Para qué? ¿Por qué no esperamos al Bailando el año que viene?’ Pero tenía que estar…".

Cinthia y Magrané realizaron un homenaje a las divas mexicanas y, en el mix de canciones, la mediática entonó "Rata de dos patas", y se lo dedicó a Baclini.

Laurita Fernández manifestó su sorpresa una vez finalizada la canción: "No lo podíamos creer. No sé qué dirá el jurado pero nos encantó lo que vimos". Ángel de Brito aportó, pícaro: "Vamos a ver qué dice Baclini…".

Mientras mostraban una foto del empresario en las pantallas gigantes del estudio, Cinthia lo desafió: "¿Por qué no vino a cantar hoy? ¿Qué pasó?" Y mirando a la pantalla repitió: "Rata inmunda, animal rastrero. Escoria de la vida. Tomá: ¡mirá lo que te perdiste!"

Además, habló sobre los retoques estéticos que se hizo recientemente Baclini en su rostro: "Tiene como una pista de aterrizaje. Se echó el bótox y encima le brilla, es tremendo, está muy brilloso. Igual, me está extrañando mucho".

Finalmente, se dirigió a Laurita y le preguntó si había tenido una relación con él: "Vos también tuviste una gestión Baclini, ¿no?". La conductora le respondió: "Me lo presentaron pero yo seguía enganchada con un ex, la historia de mi vida, y no prosperó en ese momento. En ese verano me han querido presentar a varias personas:. Pero no… Todo lo que pertenece a mi pasado… Hoy estoy con Nico (Cabré) y estoy muy bien. Del pasado no hablo, menos si no fueron pareja…"

Luego llegó la devolución del jurado, que fue muy buena. Cinthia sumó un total de 21 y es casi un hecho que ya pasó de ronda.

Rápidamente, las redes sociales comenzaron a opinar sobre el debut de la panelista, convirtiéndose en tendencia en Twitter:

