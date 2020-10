Conocida periodista tildó a Dady Brieva de "retrasado mental"

La periodista Lana Montalban presentó ante el FBI una denuncia contra Dady Brieva. En diálogo con Viviana Canosa en el programa Nada personal, la cronista radicada en Miami lanzó: "Hay que establecer una cosa a priori con este personaje. No es un comediante. Hace años que no hace reìr a nadie. Es un operador político. Lo que hice fue indignarme con lo que dijo este hombre con tanta impunidad una y otra vez. Estàn acostumbrados a robar y decir cosas como las que dijo sin ningùn tipo de consecuencias, así que hice lo que cualquier ciudadano honesto tiene la obligación de hacer: denunciarlo por propiciar violencia y dar órdenes de ejercer actos terroristas".

Y agregó: "En 2010, Al Qaeda le indicó a sus seguidores que utilicen lo que tengan a mano para matar a los infieles, y una de esas armas eran autos y camiones. Entonces que una persona como Dady Brieva diga que tiene ganas de jugar al bowling, o sea de matar a todas esas personas, no es un chiste. Hubo cinco rosarinos que murieron en Nueva York, y una turista nicaragüense y su bebé de tres meses en Israel. También en Barcelona y Niza. Si él cree que es gracioso, tiene que dedicarse a otra cosa"

Por otro lado, Montalban contó lo que le sucedió con el integrante de Midachi la única vez que se lo cruzó en persona en un country. "Estaba sola un domingo a la mañana, no había un alma. Yo era una perosna conocida y cuando nos cruzamos, lo saludé. él me miró a los ojos y no contestó nada. ami eso me dijo qué tipo de persona es. De ahí en más, todo lo que venga de él, no me sorprende. No sé si es un creído, un soberbio o un retrasado mental", sostuvo contundente.