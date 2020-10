Hasta Justin Bieber se impactó: Selena Gómez y el vestido escotado que se llevó todas las miradas

La cantante y actriz estadounidense de 28 años, Selena Gómez, confesó esta semana, a través de un Instagram live, como afecto su salud mental la actual situación mundial. "Al principio me costaba mucho lidiar con todo lo que sucedía, y la verdad es que tuve un poco de depresión. Es que mi trabajo consiste en viajar, conectar con la gente, hacer a la gente feliz... Y eso es lo que me hace feliz a mí, por lo que la he pasado bastante mal" inició la ex pareja de Justin Bieber.

Gómez supo conllevar esta incómoda situación y se mostró muy activa con sus diferentes proyectos. Potenció su marca de belleza "Rare", también con su programa de cocina de televisión en la señal HBO y hasta lanzó nuevas canciones como "Ice Cream".

“Poco a poco, y ya más hacia el final, me di cuenta de que aquellas cosas en las que estaba trabajando empezaban a cristalizar, y eso fue bastante emocionante. He estado trabajando en cosas muy personales y gratificantes. Por ejemplo, con mi colección de productos de belleza hemos conseguido recaudar 100 millones de dólares para labores de salud mental para los próximos diez años. Y de forma más reciente, he podido volver al estudio” continuó Selena.

