La Sole recordó el difícil momento que afectó su carrera: "No podía cantar"

Este domingo Soledad Pastorutti estuvo como invitada en la emblemática mesaza de eltrece y recordó el difícil momento que atravesó el año pasado que le impedía cantar. A raíz de una fractura de metatarso le contó a Juana Viale que debió retrasar un año su nuevo álbum discográfico.

El médico le dio tres meses de reposo y ella, al no respetar las indicaciones sufrió las consecuencias. "Empecé con problemas en la voz, no podía expresarme. Para una persona como yo que se la pasa hablando, aparte yo lo digo todo, no soy una persona que se guarda", señaló al aire.

"Obviamente empecé terapia, empecé clases de canto de nuevo, como a reiniciar la máquina. Y me tuve que hacer unos estudios y me dio la intolerancia al gluten. También tuve que cambiar la alimentación", indicó. "También tuve que bajar un poco un cambio, porque tiene que ver con mi forma de vida. Yo siempre me creí una gringa poderosa al mando de un carro al que cada vez se subían más, hasta que un día el cuerpo me dijo 'no vas a poder hacer lo que te gusta hacer'", agregó.

"Fue en medio de la grabación de este disco, que por eso se demoró, porque iba al estudio, me paraba frente al micrófono y no podía cantar. Me angustió un montón, pero como soy terrible logré salir adelante", afirmó la cantante que recientemente lanzó Parte de Mí.