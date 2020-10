¡Todos contra Vicky Xipolitakis! Fuerte interna dentro de Masterchef Celebrity

Vicky Xipolitakis viene sorprendiendo a todos con su talento para la cocina durante su participación en Masterchef Celebrity. Derribando todos los prejuicios, la Griega logró alzarse con la primera medalla de oro del certamen.

Pero, para muchos, Vicky parece ser la elegida del jurado. En diálogo con Flor Vigna, integrante del programa de las noches de Telefe, Analía Franchín y Sofía Pachano plantearon sus sospechas sobre lo bien que le está yendo a la mediática en el concurso de cocina.

"A Xipolitakis la vuelven a salvar, parece que la salvan desde que empezó. Capaz, si me vengo con un vestido de tull me perdonan más, que se yo, no sé…", dijo Franchín. "Obvio que hay coronita, que hay favoritos. Si, ¿o no?", preguntó Pachano.

"Creo que el mensaje es súper lindo. Alguien que, por su aspecto, por lo que hace o por sus declaraciones o por el tipo de fama que tiene crees que no va a poder hacer algo, y finalmente siento que nos puso la tapa a todos con nuestros prejuicios y está demostrando que cocina muy bien", explicó el cocinero Germán Martitegui.