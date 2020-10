Sin límites para el patetismo: Yanina Latorre se burló del temblor de Nacha Guevara

Tras el fuerte descargo de Nacha Guevara contra quienes se burlan de su salud y dan información falsa sobre el origen de sus temblores, viralizaron escandalosos videos que muestran a Yanina Latorre burlándose de la jurado del Cantando 2020.

Este jueves, se viralizó un video de Yanina Latorre imitando los temblores de la legendaria artista mientras dialoga en un vivo con Lizardo Ponce.

Con respecto al asunto, Nacha Guevara fue muy clara: “Cuando hago esto (mueve levemente la cabeza) es consciente, es voluntario, porque si no me pasaría siempre y no podría dejar de hacerlo. En general, me ocurre cuando estoy por decidir algo, cuando no sé qué hacer. Por ejemplo, antes de hacer un video que no tengo todavía muy claro adónde quiero ir o quiero ser concisa, completa, decirlo todo, y tengo tiempo limitado, me ocurre. Si tuviera una enfermedad, la verdad es que no sé qué haría. Yo decidiría en el momento qué hacer con eso, porque eso le pertenece a cada uno. Y cada uno tiene el derecho de hacer con eso lo que plazca".