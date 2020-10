Jorge Lanata lanzó una filosa frase sobre la polémica toma de tierras en Guernica

Jorge Lanata cuestionó fuertemente la actitud del gobierno bonaerense respecto de la toma de tierras en Guernica. "O el gobierno dice 'ocupen' y se acabó la historia, o el gobierno dice 'esto es ilegal y vamos a hacer algo'. Pero no existe esto de 'vamos a negociar con los tipos', porque vos no negociás con el tipo que te robó un banco", lanzó el conductor en su programa radial Lanata sin filtro.

Y agregó filoso: "Supongamos que el desalojo se hace, pero termina con la reubicación de esta gente en otras tierras. Eso, que es un derecho básico, es injusto para todos los otros que tampoco tienen tierras, y para los que están alquilando y no lograron comprársela. ¿Por qué esta gente se adelantó a la cola? Se adelanta a la cola por una cuestión de facto. No podemos ejercer los derechos de facto. Es muy brutal el ejemplo desde este punto de vista. Una persona que está muy mal económicamente, va y roba un banco. Lo que está pasando acá es que el Estado le da la plata que le robó al banco, y al banco le devuelve otra. No, no, no puede pasar".

Sobre la chance de que el ministro de Seguridad de Buenos Aires tome cartas en el asunto, Lanata sentenció: "No creo que entre Berni. No va a pasar. Ellos saben que no va a pasar. El tiempo juega en contra. Cuando más se extiende la toma más difícil es levantarla".

Y finalizó: "Es otro quilombo con las fuerzas de seguridad en general. No puede ser que estos tipos no estén preparados para sacar a alguien sin matarlos. En todo el mundo no pasa, los sacan y no hay muertos. Acá cada vez que la policía interviene para sacar a alguien siempre termina en el revoleo algún muerto".